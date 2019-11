Latina, ufficiale l'acquisto di Garufi

Acquisto a centrocampo per il Latina che acquista Sergio Garufi. Ecco il comunicato del club nerazzurro: «Rinforzerà il centro campo del Latina Calcio 1932 ed è già a disposizione da oggi di mister Maurizi, Sergio Garufi, classe 1995 di Giarre in Sicilia calciatore professionista con ben 90 partite in serie C, 7 in serie B ed una in A con il Catania ed un passato al Santarcangelo, il Catanzaro e la Feralpisalò. Proprio ieri sera alla presenza del DS Di Giuseppe e del presidente Terracciano la firma al contratto e l’immediata disponibilità a partire da oggi».

Ultimo aggiornamento: 16:07

