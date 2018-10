Non riesce a spiccare il volo il Latina Scalo Sermoneta, uscito a mani vuote dalla trasferta di Roma contro il Tor Sapienza che l’ha spuntata grazie al gol di Mancini. Un ko che però non scalfisce la classifica fin qui positiva dei nerazzurri di Paolo Pelucchini, sesta forza del girone B a quota 9 in compagnia del favorito Pomezia e dell’Ottavia, che domenica 14 sarà l’avversaria di Campagna e company. Ma prima di pensare al campionato, i pontini mercoledì 10 ospiteranno alle 15.30 al “Tiziano Righetti” l’Itri nel ritorno del primo turno della Coppa Italia (andata 1-1). Un derby molto aperto che già due settimane addietro fu avvincente ed equilibrato.

