Primi colpi del Latina Sermoneta presieduto dall’ex portiere Ulderico Campagna e dal suo vice Primo Rossi. In attesa del ripescaggio in Eccellenza e del via al ritiro (programmato per giovedì) arrivano i giovani di Lega Vanini (2002), D’Amato (‘99), Del Prete (’99) e Martellacci (2000). Dal Cynthia 1920 è sbarcato il centrocampista Gabriele Vartolo (’88), mentre in difesa ecco dal Colleferro Paolo Di Gioacchino (‘92). L’obiettivo è chiaro: riportare tutti i giocatori cresciuti a Cisterna (dove verranno giocate le gare interne della società, che non è riuscita a trasformare la propria denominazione), come il difensore Magni, già capitano della Pro Cisterna (attualmente è fermo per infortunio) e il centrocampista ex Torres De Gennaro. Molto vicino l’accordo con un difensore centrale di notevole esperienza che vanta oltre 300 presenze tra serie D ed Eccellenza. L’allenatore è Gianluca Franchini (classe ’72), che ha dato l’addio al calcio dopo una lunga carriera spesa tra serie B, C e dilettanti. Il nuovo responsabile del settore giovanile sarà Massimo Zannella e in tale ottica il club ha stretto un accordo di collaborazione con l’Asd Primavera Cisterna.