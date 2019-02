Latina Scalo Sermoneta, Bindi: «Sta girando tutto storto»

Dopo il pareggio beffardo nello scontro diretto in casa del Pro Roma (gara finita 1-1), Massimo Bindi. allenatore del Latina Scalo Sermoneta resta consapevole dei limiti dei suo: «La prestazione - esordisce Bindi - è stata buona. Non ci sta girando bene, qualche punto in più in classifica pre quello che abbiamo fatto vedere l'avremmo meritato. Siamo usciti con il rammarico anche con il Colleferro oltre che col Grifone Gialloverde. A Morolo и stata una sconfitta frutto degli episodi: finali cosм denotano la difficoltа della squadra che sovente subisce i momenti della partita. Una cosa è certa lotteremo fino all'ultimo respiro, perchè abbiamo le credenziali per farlo».

Ultimo aggiornamento: 17:12

