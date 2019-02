Latina Isonzo, Vona: «Non abbiamo la guardia»

Numeri da prima della classe per il Nuovo Latina Isonzo: la capolista finora sta incantando in campionato. Primo in classifica con 54 punti, 16 vittorie e una sconfitta sul rettangolo verde e un distacco dalla seconda, Vjs Velletri, di cinque punti. Il direttore Stefano Vona sottolinea la qualità della rosa: «I ragazzi stanno facendo bene con il massimo della serietà e dell'impegno. Non dobbiamo però abbassare la guardia ora perché mancano ancora molte partite ed ogni squadra ha degli obiettivi da raggiungere». Il direttore ci parla dell'ultima vittoria con lo Sporting Pomezia: «Una bella squadra che non merita quella classifica. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà ma siamo stati bravi a sbloccarla. Ci tengo a dire che lo Sporting è veramente una società seria e con un' ospitalità esemplare».

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA