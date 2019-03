Latera, prosegue il cammino verso la gloria

Il Latera, dopo il pareggio in casa contro la compagine Maremmana per 1-1, mantiene intatto il primo posto in classifica nel campionato di Prima Categoria, girone A. La prima della classe ha raccolto 55 punti, frutto di 17 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Inoltre la capolista ha realizzato 44 gol (terzo miglior attacco del torneo) in campionato, mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco 14 volte (miglior difesa della competizione). Il Latera dispone di otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è la compagine Nuova Pescia Romana 2004, 47 punti in classifica.

