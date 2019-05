Latera, il tutto per tutto per difendere la vetta

Una partita che vale l'intera stagione. È tutto pronto per il Latera che si appresta a vivere l'ultima curva del campionato, da prima della classe. La capolista ha collezionato 65 punti dopo 29 partite di campionato. Il Latera dispone di un solo punto di vantaggio sulla compagine Nuova Pescia Romana 2004. La squadra che si trova al primo posto in classifica sfiderù nell'ultima giornata di campionato in casa proprio la Nuova Pescia Romana 2004 in un match che si preannuncia emozionante e al tempo stesso veritiero per quanto concerne il destino del primo posto in campionato

