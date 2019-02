L’Atletico Lariano e mister Marco Conti hanno deciso in maniera condivisa di cambiare strada. L’allenatore della squadra castellana resterà in società come direttore tecnico, mentre il suo posto alla guida della Promozione viene preso da Corrado Sambucci, ex tecnico (tra le altre) della Vjs Velletri in Promozione. Sambucci stava allenando la Juniores dell’Atletico Lariano e ora avrà il pesante compito di tentare di salvare la prima squadra che al momento occupa la penultima posizione del girone C con appena 10 punti in cascina. Tra l’altro l’esordio di Sambucci sarà davvero proibitivo, almeno sulla carta: domenica c’è la sfida esterna all’Atletico Morena terzo della classe. Ultimo aggiornamento: 11:00





