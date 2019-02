© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penultimo posto in classifica (condiviso col Real Latina) e una sola vittoria all’attivo, conquistata sotto la gestione di mister Marco Conti iniziata tre mesi fa. La situazione dell’Atletico Lariano non è semplice e all’orizzonte c’è pure la dura sfida contro la lanciatissima Vis Sezze, seconda come l’Atletico Morena a due punti dalla capolista Fiumicino. Ma la squadra castellana non ha intenzione di mollare come testimonia lo stesso allenatore.«Raramente ho visto un gruppo che si allena con questa intensità e questa corposa presenza, nonostante una situazione di classifica difficile. E a sostenerlo c’è una società che sta facendo il massimo. Insomma non getteremo la spugna finchè la matematica non dovesse condannarci» spiega Conti che non nasconde un pizzico di delusione per il mancato salto di qualità nelle ultime due partite. «Dopo la vittoria con la Pescatori Ostia del 13 gennaio, speravamo di fare meglio con Palocco e Virtus Olympia e invece quasi inspiegabilmente la squadra ha dato meno di quello che aveva fatto sempre nelle partite precedenti. Forse c’è stato anche il contraccolpo del grave infortunio a capitan Ronchetti che si è lesionato il crociato e ha finito anzitempo la stagione: alla squadra è venuto a mancare un punto di riferimento importante, ma bisogna ripartire provando a fare in partita ciò che io vedo fare a questi ragazzi durante la settimana».Sul match interno col Sezze, il pronostico parla chiaramente a favore della squadra di Catanzani che arriva da nove vittorie nelle ultime dieci partite. «Tutte le gare iniziano da 0-0, quindi anche il Sezze dovrà sudare per fare risultato sul nostro campo. E’ chiaro che sarà una partita molto complicata per noi, ma spero di vedere i ragazzi fare la prestazione come ad esempio fu a Fiumicino qualche settimana fa».