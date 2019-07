La Asd Lanusei calcio è lieta di comunicare la conferma del difensore Andrea Carta per la stagione 2019/2020. Carta, classe 1999, indossa la maglia del Lanusei per il secondo anno consecutivo. La stagione scorsa è stato autore di due reti per un totale di 36 presenze.

Ultimo aggiornamento: 19:42

