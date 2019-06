In questo periodo tanto è il lavoro laborioso in casa Ladispoli da parte del ds Paolo Nista per allestire una rosa estremamente competitiva per il prossimo anno in serie D: a tal proposito è stato acquistato Luca Mucili. L’attaccante romano, classe ’91, è reduce dall’esperienza di Genzano con la maglia della Cynthia e torna così in Interregionale dopo la parentesi sassarese vissuta alcune stagioni fa con la Torres.

Ultimo aggiornamento: 20:00

