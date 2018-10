© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo pari, secondo risultato utile consecutivo e primo punto in casa per il Ladispoli. Nell’anticipo serale in casa contro il Sassari Latte Dolce i rossoblù hanno pareggiato per 1-1. Tutto nei primi quarantacinque minuti. I padroni di casa sono passati in vantaggio con una rete di Andrea Sganga; allo scadere una sfortunata autorete di Mastrodonato ha rimesso tutto in parità.La squadra ospite ha fallito un rigore ed ha colpito una traversa nella ripresa.«L'importante era non perdere e continuare la striscia positiva - ha commentato il diesse Nista - bene noi il primo tempo, meglio il secondo tempo i nostri avversari. Ci prendiamo questo punto che è importante. Il risultato dimostra ancora una volta che questo è un girone difficile. Noi dobbiamo crederci di più. Ci sono molti giovani che stanno crescendo. Sarebbe stato bello festeggiare questo esordio sotto i rflettori»