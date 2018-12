Ladispoli, Pallozzi: «Felice per l'esordio»

Nella parte conclusiva del 2018 in casa Ladispoli c'è stato l'esordio in prima squadra di alcuni giovani calciatori provenienti dal Settore Giovanile. Così è stato per Simone Maroncelli nella partita vincente a Sassari contro la Torres mentre è nei minuti finali del match contro l’Anzio, che fanno il loro ingresso ufficiale in campo Patrizio Manzari (2000) e soprattutto Lorenzo Pallozzi Lavorante (2001), attaccante che nell’ultimo anno ha decisamente bruciato le tappe, facendo un duplice salto molto importante: nello scorso campionato della Juniores Elite, infatti, il mister Micheli ha dato spesso fiducia a questo ragazzo convocandolo dagli Allievi e facendogli anche giocare scampoli di partita con l’U19 dei rossoblù. Nell’ultimo mese prima delle feste natalizie, è infine arrivata anche la convocazione in prima squadra e l’esordio in Serie D contro i portodanzesi. Un momento davvero speciale per questo ragazzo, che commenta così: «Quando il mister mi ha chiamato e mi ha detto “scaldati!” per me era già una conquista, ma quando mi ha fatto addirittura entrare in campo, ero molto emozionato e determinato a fare del mio meglio per la squadra. Dopo tutti i sacrifici fatti sono riuscito nel mio intento, ovvero esordire con la prima squadra. Ringrazio la società U.S Ladispoli per tutto questo; una famiglia dove sono cresciuto come persona e come calciatore e il mister Micheli, per la fiducia che mi ha dato. Ringrazio infine mister Cotroneo per l’opportunità che mi sta dando».

