Si giocherà sotto i riflettori la sfida valida per la quinta giornata di andata fra Ladispoli ed il Sassari Latte Dolce in programma sabato allo stadio Angelo Sale. L'inizio è stato fissato per le 20.30. «Sarà suggestivo affrontare la formazione sassarese in notturna e speriamo di vedere lo stadio pieno di tifosi rossoblu per sostenerci e andare a caccia di punti fra le mura amiche dove fino ad oggi non abbimo racimolato ancora punti».La squadra rossoblu agli ordini di mister Bosco si è ritrovata oggi pomeriggio allo stadio Sale per preparare la sfida contro i sardi. Lo staff tecnico inoltre sta valutando il piano allenamenti settimanali che potrebbe subire alcune modifiche visto l’anticipo ratificato oggi dalla Lnd.Per ciò che riguarda la squadra che scenderà in campo, rebus formazione per Bosco che potrà scegliere fra il collaudatissimo 4-2-3-1 al 4-4-1-1 che ha fatto ben figurare la compagine rossoblu a Civita Castellana domenica scorsa. Unico assente l’infortunato Lisari per il resto saranno tutti a disposizione.