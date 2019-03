Ladispoli, il giovane Vaccargiu in prova alla Salernitana

Arriva comunque una buona notizia per il Ladispoli Calcio, nonostante le ultime decisioni del Giudice Sportivo. Infatti l’ottima stagione disputata fino a questo momento da Simone Vaccargiu ha destato l’interesse della Salernitana. società che milita in Serie B. Il giovane attaccante del Ladispoli ha fornito grandi prestazioni e realizzato ben 13 goal in campionato, così la società campana ha deciso di chiamarlo ad allenarsi con la propria squadra per un provino.Vaccargiu dovrà quindi cercare di mettere in mostra le sue qualità, come fatto con la maglia rossoblù, per provare a conquistare un’opportunità con una squadra professionista.

Ultimo aggiornamento: 20:29

