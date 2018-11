© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince il Trastevere, e resta al comando del girone G della serie D anche dopo le gare dell'undicseima giornata di andata. I romani passano sul campo del Ladispoli, grazie ad una rete di Lucchese nel primo tempo, ma la gara è stata carica di tensione, soprattutto nella ripresa, perchè il Ladispoli contesta fortemente l'operato dell'arbitro. A farsi portavoce dela malcontento rossoblù,è stato il direttore generale Nista. «C'è molto rammarico e amarezza per questo risultato. Non solo per la sconfitta, ma per il fatto che lo ritengo ingiusto e non per colpa nostra, ma di un arbitraggio che freputo infelice. Sapevamo che come neopromossa avremmo dovuto pagare qualcosa, ma è dall'inizio della stagione che siamo tartassati. Ci hanno datto sette rigori contro, alcuni dei quali incredibili».Nello specifico della partita, il Ladispoli contesta «l'espulsione del nostro capitano all'ultimo minuto solo perché ha protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore solare. Paghiamo la giornata no anche con l'allontanamento del nostro tecnico. Speriamo che dalla prossima partita, questa tendenza possa essere invertita».