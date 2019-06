Ladispoli, arriva Giannetti

Il Ladispoli versione 2019-2020 prende sempre più forma e sostanza: dopo aver ufficializzato gli acquisti offensivi, è ora il turno di un difensore reduce dall'ultima stagione disputata a Monterosi: Eugenio Giannetti, un altro colpo estivo griffato Paolo Nista. Il classe ’93, malgrado i suoi 26 anni, vanta già numerose esperienze in Interregionale, anche in squadre dal blasone importante come la Triestina (sebbene abbia vissuto per soli sei mesi il calore e la storia del “Nereo Rocco” nella stagione 2014-2015, ndr). La squadra tirrenica che sta nascendo potrà contare nuovamente su altri due pilastri della cavalcata salvezza dello scorso anno. Indosseranno, infatti, ancora la maglia rossoblù Alessio e Gianluigi Salvato, con l’obiettivo di ripetersi a livello personale anche nella stagione che verrà, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo societario.

Ultimo aggiornamento: 17:55

