Ladispoli, allenamenti in vista della Lupa Roma

Secondo match importantissimo in ottica salvezza, per il Ladispoli di Cotroneo, che a Rocca Priora, nell’anticipo del sabato per quanto riguarda la 13ma giornata di ritorno, affronta la Lupa Roma di Amelia. Un match fondamentale per entrambe, ma del quale parleremo più diffusamente nella presentazione di domani. In questo articolo, invece, ci limitiamo a descrivere la terna arbitrale prescelta dalla CAN D, ovvero l’organo di riferimento AIA per la categoria Interregionale. Arbitro della contesa castellana è il sig. Andrea Bordin, proveniente dalla sezione veneta di Bassano del Grappa; i suoi assistenti, invece sono il marchigiano Leonardo Battista di Pesaro e Carmine Picariello, proveniente invece dalla Campania (più precisamente da Avellino).

