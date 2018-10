© RIPRODUZIONE RISERVATA

La carriera di Jacopo Camilli ha fatto tappa quest'anno a Ladispoli in serie D. L'attaccante. classe 1986, che vanta anche due esperienze negli Usa nell fila dei Miami United e una lunga carriera sui campi di calcio del Lazio vestendo le maglie di Pro Calcio Tor Sapienza, Villanova, Flaminia Civitacastellana e Lupa Frascati, da quest'anno è tornato in serie D, categoria dalla quale mancava da alcune stagioni. «Spero di fermarmi più a lungo possibile quì a Ladispoli», premette subito Camilli. C'è un bell'ambiente, si respira intorno a noi un'aria di entusiasmo, grazie ad una società molto professionale, un tecnico e un diesse di grande spessore e dei tifosi molto calorosi e appassionati. Lo ammetto, sto vivendo una seconda giovinezza. Oltreutto, mi sento in gran forma».Il Ladispoli si è affacciato in serie D con l'idea di mantenere il posto in quarta serie. E l'esperienza, e i gol, di Camilli possono essere determinanti. «Già ne ho realizzato uno, pesante contro l'Atletico. Ma altri ne prometto perché vogliamo raggiungere la quota salvezza prima possibile. Non siamo scarsi come qualcuno vuol far credere perché domenica, ad esempio, contro la Flaminia a Civita Castellana se c'èra una squadra che meritava i tre punti, quella era la nostra». La sfida con il Latte Dolce è stata anticipata a sabato sera all'Angelo Sale... «Giocare in notturna è sempre bello, sembra di giocare le coppe europee», scherza l'attaccante che ritorna serio quando si tratta di prevedere come andrà a finire. «Mettete uno fisso».