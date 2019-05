La vita di De Rossi "on the road": ecco il viaggio per omaggiare il capitano della Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non è solo un giocatore di calcio, per la città diè un simbolo che merita di essere ricordato. A pensarla così oltre a migliaia di tifosi giallorossi, sono stati anche Leonardodegli, noto influencer del web, e Sandroche hanno deciso di compiere un viaggio on the road che toccasse tutti i posti che hanno segnato la carriera del centrocampista: «Ripercorreremo le tappe della vita di Daniele, ma sia chiaro che questo non è un epitaffio perché lui è vivo lotta con noi», spiegano nel filmato pubblicato sulla pagina Facebook de Laroma24.La prima tappa è statala società in cui De Rossi ha militato prima di trasferirsi alla Roma, per poi proseguire verso lolo stabilimento di Ostia frequentato dal numero 16 sin dall’età di 7 anni in cui tutt’ora si reca assieme alla sua famiglia. Il viaggio proseguirà fino a domenica prossima giorno in cui Daniele darà il suo definitivo addio alla Roma in occasione del match contro il. Saranno ancora decine le interviste con tifosi, attori, presentatori tv e personaggi dello spettacolo che racconteranno aneddoti sul capitano giallorosso.