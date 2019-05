Con una giornata d’anticipo la Vis Sezze è in Eccellenza. Ai lepini di Flavio Catanzani sono bastati il netto successo casalingo (3-0) ottenuto contro la Fonte Meravigliosa e il clamoroso capitombolo esterno (4-3) della Luiss contro l’Atletico Morena. Quattro punti di vantaggio (74vs70) ad un turno dall’epilogo del girone D di Promozione sono sufficienti ai rossoblu per far ritorno nel massimo campionato regionale, evento che non si verificava dal 2005-2006 con la vecchia denominazione Sezze Setina. La 23^ vittoria stagionale porta le firme dell’esterno offensivo Antonucci (penalty), del bomber Fiorini (15° centro) e nel recupero il 3-0 grazie ad un autogol.





© RIPRODUZIONE RISERVATA