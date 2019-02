© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis Sezze “vede” le semifinali di Coppa Italia. Il 2-0 inflitto oggi pomeriggio al Ferentino rappresenta un ottimo viatico per presentarsi al match di ritorno. Davanti ad una buona cornice di pubblico e in una giornata quasi primaverile il match è stato molto combattuto. Il tecnico Flavio Catanzani ha presentato il tridente offensivo composto da Fiorini, Sampaolo e dall’under 21 albanese Berisha. Dopo i primi 30’ senza particolari emozioni il risultato si sblocca al 32’ grazie alla punizione calibrata del centrale difensivo Bucciarelli. Ma dopo 120 secondi arriva il rosso per Fiorini per doppia ammonizione, costringendo i rossoblu a giocare in 10 per tutta la ripresa. Il Ferentino proprio nel finale della prima frazione va vicino al pari con Caligiuri, ma la sua conclusione termina di poco fuori. Nel secondo tempo Catanzani opera due cambi (Antonucci e Caschera per Berisha e Martelletta) e a sorpresa dopo due soli minuti di gioco arriva il raddoppio ad opera di Dell’Aguzzo che svetta di testa battendo il portiere Fiorini. Fioccano i cartellini gialli su entrambi i fronti, ma addirittura la Vis in 10 sfiora il tris proprio nel recupero quando Compagno a tu per tu con il portiere ferentinate non inquadra lo specchio. Uno splendido momento di forma per i lepini, che in campionato occupano il secondo posto in classifica a quota 48 in coabitazione con la Luiss, a due lunghezze dalla capolista Fiumicino