Vola al secondo posto nel girone C la Vis Sezze. Oggi nel recupero della 12^ giornata i lepini hanno espugnato con autorità (3-0) il terreno dell’Atletico Torrenova salendo a -1 dal tandem di testa La Rustica-Fiumicino. Una splendida prova da parte della compagine di Flavio Catanzani, che sta viaggiando con il vento in poppa: la quinta vittoria consecutiva è stata firmata dalla doppietta, nel breve giro di cinque minuti del primo tempo (10’ e 15’), del bomber Fiorini, l’ultimo acquisto in casa rossoblu, autore di 11 gol spalmati con le maglie di Tivoli e Sezze. Il tris porta la firma di Drogheo al 25’ della ripresa e ora i pontini agganciano in classifica i romani della Luiss di Rambaudi e Stendardo, battuti proprio domenica scorsa al “Tasciotti”. Nell’altro recupero, ma del girone D, il fanalino di coda Aurora Vodice Sabaudia è stato beffato in casa (1-1) al “Fabiani” dal Real Cassino Colosseo. Dopo l’iniziale vantaggio ad opera del padrone di casa Pisani, al 93’ i cassinati hanno agguantato il pareggio con Marziale. Sulle tribune c’era anche il tecnico di Monte San Biagio, Davide De Filippis, che si è appena liberato dalla Civitanovese ed è tra i papabili per sedersi sulla panchina del Sabaudia per sostituire il dimissionario Riccardo Stanziale. Infine l’Hermada (penultimo) nelle ultime ore ha piazzato ben cinque acquisti: Tomassi, Ciarla, Maiero, Tibaldi e Di Vizio.