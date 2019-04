© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondamentale era dimenticare in fretta la fortissima delusione della semifinale di Coppa Italia. La Vis Sezze è ripartita subito di slancio in campionato e la conferma è arrivata puntuale dal tris rifilato al Torrenova, schiantato già nel primo tempo con i gol firmati nel giro di mezz’ora da Dell’Aguzzo, dal sempreverde Sampaolo, arrivati a quota 9 proprio davanti al giovane Antonucci che ha poi completato il tabellino. A cinque giornate dal termine del girone C i lepini viaggiano forte dall’alto dei dodici risultati utili di fila (dieci successi e due pareggi contro Fiumicino e Atletico Morena), il miglior attacco del torneo, a bersaglio con una regolarità impressionante come se fosse un orologio svizzero (69 reti) e una difesa imperforabile, la più ermetica con soli 21 gol incassati. Numeri da record che testimoniano il passo incontrastato della compagine rossoblu, che ha il destino nelle proprie mani e già domenica prossima sul terreno dell’Ostiantica può mettere un ulteriore tassello sul suo primato. «La pagina amara della Coppa l’abbiamo smaltita in fretta – commenta il tecnico Flavio Catanzani – Con i ragazzi ero stato chiaro, bisognava dare un segnale e una risposta decisa a tutto l'ambiente. Ora pensiamo a continuare su questo trend e a tenere duro fino alla fine».