La Vis Artena esonera Roberto Matrigiani

Non mancano gli esoneri in tempi di Coronavirus. La Vis Artena esnora il tecnico Matrigiani. Ecco il comunicato del club: "La A.S.D. Vis Artena comunica ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di direttore tecnico il Sig. Roberto Matrigiani; egli pertanto non rappresenterà più i colori rossoverdi. La società, dispiaciuta per quanto accaduto, coglie l’occasione per augurare un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile e invita tutti alla solidarietà e all'unione".

