La Virtus Olympia lascia il Francesca Gianni. La squadra del presidente Daniele Giovannoni, da domenica prossima, giocherà le gare interne (ovviamente a porte chiuse) alle 11 di mattina al campo Brasili, quello della Borghesiana. La prima sfida nel nuovo impianto sarà quella contro il Fonte Meravigliosa. «La decisione è maturata perché giocare a porte chiuse in un impianto grande come il Francesca Gianni non aveva molto senso», spiega Giovannoni. Che poi ricorda: «Domani ci sarà la sentenza di primo grado sul nostro ricorso contro i provvedimenti decisi contro di noi a fine novembre. Vediamo cosa uscirà fuori».La Virtus Olympia, dunque, continuerà ad allenarsi al Pionieri (altro campo di San Basilio), ma cambierà il campo per le sfide casalinghe traslocando alla Borghesiana. Il problema principale, però, sarà quello di ristabilire un rapporto “normale” con gli arbitri. «Quello che è successo dopo l’aggressione a Bernardini è veramente incredibile. Gli arbitri hanno un atteggiamento inflessibile nei nostri confronti e anzi qualcuno utilizza anche un linguaggio pesante nei confronti dei nostri ragazzi, ben sapendo che questi non possono permettersi di “sbagliare nulla” in questo momento. Per questo ho chiesto ed ottenuto un incontro con il presidente dell’Aia Lazio Luca Palancia proprio per parlare di questa situazione. Non siamo delinquenti e vorremmo provare a giocarci le nostre carte in questa stagione».