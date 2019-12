© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornata a sorridere la Vigor Perconti dopo un periodo complicato. I blaugrana di Francesco Bellinati avevano ottenuto l’ultimo successo in campionato contro il Falaschelavinio nel 2-1 del 6 ottobre e poi da quel momento avevano conosciuto solo sconfitte e pareggi. La reazione è arrivata caparbia nell’ultima sfida contro l’Anzio grazie alle reti di Grappasonni e Igliozzi che hanno finalmente risvegliato la Vigor. Dalle parole del portiere e capitano Mirko Trinchera non potevano che emergere motivi di orgoglio: «Tanta soddisfazione perché i tre punti mancavano da due mesi e la vittoria è alle base del calcio. È stata una partita differente rispetto ad altre, maschia e combattuta perché i tre punti avevano una importanza vitale per entrambe le squadre, e questa volta siamo stati anche più cinici, non potevamo farci sfuggire un’altra occasione. Devo fare comunque i complimenti all’Anzio che si è dimostrata una grande squadra».La Vigor Perconti si è dunque ritrovata mettendosi alle spalle le difficoltà: «È stata come una liberazione – afferma Trinchera - Quello ci è mancato nelle partite precedenti è stata la mancanza di cattiveria e determinazione contro le concorrenti per salvezza. Sono arrivate 4 sconfitte sottovalutando i nostri avversari. Non a caso i punti li abbiamo ottenuti contro Tivoli ed Eretum che lottano per il vertice. Oltretutto venivamo da una settimana particolare, quella dell’apertura del mercato invernale, in cui alcuni ragazzi hanno salutato ma chi è rimasto ha fatto molto bene e ha dato il massimo».La tempesta sembra essere passata e capitan Trinchera carica l’ambiente Vigor in vista dei prossimi impegni: Dobbiamo ripartire dall'identità che abbiamo ritrovato contro l’Anzio, perché domenica prossima ci aspetta un altro scontro diretto importantissimo contro la Boreale e sicuramente sarà un'altra gara non bella in cui dovremo lottare con tutte le nostre forze per ottenere i tre punti.