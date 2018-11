La Var sbarca ufficialmente in Premier: il via dalla prossima stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I club della Premier League hanno concordato in linea di principio l'introduzione dei Video Assistant Referees (VAR) nel principale campionato inglese a partire dalle stagione 2019/20. La decisione è scaturita dalla riunione dei club della Premier, che si è svolta oggi e a darne l'annuncio è stato un tweet ufficiale della Premiere. Nel corso della riunione, alle società sono state fornite gli aggiornamenti sulle prove VAR effettuate off line in questa stagione. Son o stati poi illustrati le risiltanze dell'uso della VAR nella FA Cup e nella Carabao Cup, oltre che negli altri campionati di tutto il mondo che l'hanno adottata.Il programma di test off line della Premier League continuerà per il resto di questa stagione, visto che le partite del sabato non sono più contemporanee, per sviluppare meglio il protocollo per la corretta comunicazione delle decisioni VAR anche ai tifosi. La Premier formalizzerà la richiesta di applicazione della Var al Consiglio internazionale della Federcalcio e alla FIFA.