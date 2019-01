La Valle del Tevere sfida in trasferta il Civitavecchia

La capolista Valle del Tevere, 32 punti, frutto di nove vittorie, cinque pareggi e una sconfitta si trova sempre al comando della classica nel campionato di Eccellenza, girone A. La prima della classe nel prossimo turno sfida in trasferta il Civitavecchia, fanalino di coda del torneo. Nell'ultimo turno la Valle del Tevere ha rifilato una sonora sconfitta (5-0) al Ronciglione United che si trova in una posizione deficiataria in classifica visto che ha racimolato finora solo 12 punti. Tra la Valle del Tevere e Civitavecchia ballano 32 punti di differenza. La capolista ha segnato 30 reti mentre per quanto concerne la voce dei gol subiti ha raccolto la palla in fondo al sacco 11 volte.

Ultimo aggiornamento: 19:07

