La Valle del Tevere pronta a sfidare l'Eretum Monterotondo

La Valle del Tevere è capolista del campionato di Eccellenza con 47 punti frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Dopo la bella vittoria interna ai danni dello Sporting Genzano (3-0), la capolista dispone di 7 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è il Team Nuova Florida 2005 (41 punti). Nel prossimo turno la Valle del Tevere in trasferta sfiderà la compagine Eretum Monterotondo, quinta in classifica con 34 punti frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA