La Valle del Tevere affronta il Team Nuova Florida 2005

La Valle del Tevere, è capolista del girone A nel campionato di Eccellenza. La squadra dopo il pareggio in trasferta contro l'Eretum Monterotondo a reti bianche affronta nel prossimo turno di campionato lontano dalle mura amiche il Team Nuova Florida 2005 che si trova a Civitavecchia che si secondo in classifica con 44 punti frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. La Valle del Tevere ha realizzato finora 44 reti (secondo miglior attacco del torneo) mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco solo 13 volte (miglior difesa della competizione).

