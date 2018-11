© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tivoli torna al successo. La formazione amarantoblu rifila un a cinquina al Settebagni Salario, fanalino di coda del girone B, che riesce comunque a segnare due reti, anche per effetto dei numerosi cambi operati da mister Bracaccia sul 5-0. Confronto mai in discussione e sempre sotto controllo per la Tivoli. Dopo appena 10 minuti gli amarantoblu sono già in doppio vantaggio per effetto delle marcature di Maturi e Dominici. Al 23’ Proietti firma il 3-0, mentre il poker arriva per un autogol del Settebagni. In avvio di ripresa Fiorini realizza il quinto centro della giornata. Inizia la giostra dei cambi, tutti e cinque quelli a disposizione per la formazione tiburtina. Il Settebagni approfitta ed accorcia, andando a segno due volte prima del fischio finale. La Tivoli tornerà in campo mercoledì in Coppa Italia per affrontare il Licenza. Domenica prossima altra sfida molto sentita, quella di campionato con il Vicovaro. Due prove di maturità per la squadra allenata da Riccardo Bracaccia.