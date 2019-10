© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette punti in tre partite per la “nuova” Tivoli targata Fabrizio Paris. Dopo l’avvento del tecnico, la formazione tiburtina ha vinto due partite e ne ha pareggiata un’altra, iniziando la sua risalita in classifica. Ieri è arrivato un prezioso (e sofferto) successo di misura sul campo dello Sporting Genzano e a firmarlo è stato il bomber Luca Teti, uno dei simboli della “rinascita” visti i cinque gol personali nelle ultime tre gare.«Sono i classici periodi degli attaccanti: ultimamente appena tiro, inquadro la porta e spesso segno» sorride la punta classe 1994 che poi parla della difficile gara sul campo dello Sporting Genzano: «Abbiamo affrontato un avversario molto spigoloso e siamo stati bravi a sbloccare la sfida a metà primo tempo. Poi abbiamo dovuto soffrire e tenere duro fino all’ultimo, tra l’altro venendo “salvati” dal nostro portiere Siccardi che ha parato un calcio di rigore a pochi minuti dal termine. E’ stato importante, comunque, non prendere gol: è la prima volta che ci capita in campionato e può essere un segnale molto importante».L’ex attaccante del Montespaccato non vuole sbilanciarsi sugli obiettivi della Tivoli, anche se le ambizioni della formazione tiburtina sono note a tutti: «Ora siamo ottavi con 12 punti e sette lunghezze di distacco dalla vetta e non vogliamo fare proclami. Non dobbiamo guardare la classifica al momento, ma solo pensare a dare il massimo in ogni singola gara. A dicembre vedremo dove saremo e capiremo di più sul tipo di campionato che possiamo fare, anche se ovviamente la società ha un blasone assoluto e vuole essere protagonista» conclude Teti.