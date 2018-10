Un inizio di campionato un po’ col freno a mano tirato, anche se la vetta è distante appena tre punti. Ma la Tivoli 1919 ha optato per la soluzione più drastica, quella dell’esonero di mister Andrea Di Giovanni. La decisione è di stamattina e la squadra al momento è stata affidata a Riccardo Bracaccia. Di Giovanni, che era sceso dall’Eccellenza con l’obiettivo di riportare il club tiburtino nel massimo campionato regionale, paga probabilmente il k.o. di domenica scorsa con il Sant’Angelo Romano che si è imposto a Tivoli con un rumoroso 4-2, ma evidentemente qualche altro problema era latente. «Al momento non voglio rilasciare dichiarazioni» ha detto con cortesia Di Giovanni. L’inizio di stagione della Tivoli 1919, nell’anno del centenario, non è certamente dei più sereni. © RIPRODUZIONE RISERVATA