La Sorianese è carica come una molla per il finale di stagione

La Sorianese si trova al primo posto in campionato in ex aequo con il Tarquinia con 69 punti. La squadra ha raccolto 22 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta con la realizzazione di 75 reti mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 21 volte. Nel prossimo turno di campionato la Sorianese sfiderà in casa la compagine Querciaiola che si trova al decimo posto con 33 punti frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. La Sorianese dispone del miglior attacco con 75 reti e della migliora difesa (21 reti alle spalle del Tarquinia) della competizione e dopo 26 partite ha subito solamente una sconfitta nel torneo.

Ultimo aggiornamento: 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA