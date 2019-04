La situazione in classifica della Doc Gallese 2010

La Doc Gallese 2010 si trova al nono posto con 39 punti frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte con la realizzazione di 40 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 47 volte. La Doc Gallese 2010 sfiderà in trasferta il Canale Monterano che occupa la decima posizione in classifica con 35 punti. Tra la Doc Gallese 2010 (39 punti) e il Canale Monterano (35 punti) ballano quattro punti di differenza in campionato. Dinanzi ai propri tifosi la Doc Gallese 2010 ha ottenuto cinque vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte mentre invece in trasferta ha ottenuto 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Ultimo aggiornamento: 19:17

