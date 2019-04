La situazione del Canale Monterano

Il Canale Monterano si trova al decimo posto con 38 punti frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte con la realizzazione di 47 gol mentre ha raccolto la palla in fondo al sacco per 48 volte. Nell'ultimo turno di campionato il Canale Monterano ha vinto per 2-0 sulla compagine Doc Gallese 2010 che si trova al nono posto in classifica con 39 punti. Nella prossima giornata di campionato il Canale Monterano in trasferta sfiderà l'Atletico Ladispoli che si trova al penultimo posto con 25 punti.

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA