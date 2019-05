La situazione attuale del San Nicola

Il San Nicola Calcio 2009 si trova in quarta posizione in classifica nella classifica avulsa quando mancano quattro giornate alla fine della competizione. La squadra finora ha collezionato 50 punti nella manifestazione frutto di 14 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Nell'ultimo turno il San Nicola Calcio 2009 ha vinto in casa dello Sporting Pietrelcina col punteggio finale di 3-1. Nel prossimo turno il San Nicola Calcio 2009 ha sfidato la compagine Valle Di Suessola che occupa la dodicesima posizione in classifica con 32 punti. Il San Nicola Calcio 2009 dopo 28 giornate di campionato ha realizzato 48 reti mentre invece ha raccolto la palla in fondo al sacco per 27 volte.

Ultimo aggiornamento: 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA