La Serie B sbarca in Brasile grazie all'accordo tra Helbiz Media e Dibrou

La Serie B sbarca in Brasile, il tempio del calcio mondiale. Il campionato sarà trasmesso per la prima volta nel Paese sudamericano. Merito dell’accordo siglato tra Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media della B all’estero, e Dibrou, canale di sport e intrattenimento in forte crescita in Brasile, incentrato sul calcio europeo, grazie alla mediazione dell'agenzia For Media Sports Management con sede a Dubai e Londra. In dettaglio, Dibrou acquista i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere in Brasile le migliori partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2021-2022 e 2022-2023. «Siamo orgogliosi di annunciare l’accordo con Dibrou, un altro tassello che sviluppa ancora di più la distribuzione internazionale del Campionato di Serie BKT – ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media –. Ben consci delle aspettative del pubblico brasiliano, abituato al meglio del calcio, siamo certi che il Campionato cadetto sarà uno spettacolo all’altezza di una platea così esperta ed esigente». Prosegue così il cammino di Helbiz Media nella distribuzione internazionale della Serie B, che già annovera accordi con le più famose piattaforme ed emittenti in Usa, Germania, Austria, Svizzera, Balcani, Grecia, Spagna, America Latina, Indonesia, Israele, Romania, Polonia e ora Brasile. «La Serie BKT è sempre più forte e non conosce confini – ha commentato Mauro Balata, Presidente della Lega B –. Trasmetterla in Brasile ci rende felici del lavoro finora svolto, grazie anche ai nostri partner e, in particolare, ad Helbiz Media che sta portando il Campionato italiano cadetto ai quattro angoli del globo. Così tutti potranno seguire la propria squadra del cuore o le gesta di quei giocatori che hanno lasciato il loro Paese d’origine per rendere ancora più emozionante il calcio italiano».