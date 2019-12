© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dolce Natale per il La Rustica. La squadra capitolina è balzata al comando del girone B di Promozione grazie al rotondo successo per 4-0 sul campo dello Sporting Montesacro e al contemporaneo pari dell’ex capolista Sant’Angelo Romano a Cantalice.«La nostra partita non è stata semplice come potrebbe far pensare il risultato – dice il difensore classe 1988 Luca Di Ruzza, a bersaglio per la quarta rete capitolina – Lo Sporting Montesacro è una squadra che propone un buon calcio e che probabilmente non merita la classifica attuale che la vede al penultimo posto. Noi siamo stati anche un po’ fortunati sulla prima rete nata da una carambola che ha favorito Scardini sugli sviluppi di un calcio da fermo, poi il raddoppio prima dell’intervallo è arrivato ancora da palla inattiva con Bisogno. Nella ripresa Simonetta ha inventato l’ennesimo eurogol della sua carriera e nel finale ho chiuso i conti sul perfetto corner di Spinetti, al rientro da un problema muscolare. Il primo posto? L’anno scorso prima di Natale perdemmo uno scontro diretto pesante con Fiumicino e da lì inizio un certo calo, quest’anno sarà una sosta decisamente più piacevole…».Il difensore, uno degli elementi della “vecchia guardia” del gruppo allenato da Daniele Paolini, rimane prudente sugli sviluppi della stagione capitolina: «Questo è un girone molto complicato e fino al Fiano Romano settimo credo che abbiano tutte delle chance di vittoria. Nel girone d’andata la squadra che più mi ha impressionato è stata la Vis Subiaco, ma ce ne sono diverse valide. Noi? Sognare non costa nulla, ma sappiamo che dovremo lavorare tanto per riuscire a riportare La Rustica in Eccellenza».