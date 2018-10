La Rustica, Verdini: «La nostra squadra è da vertice»

Non è un periodo di certo esaltante per La Rustica: il pareggio nell'ultimo turno di campionato sul campo del Rodolfo Morandi per 1-1 ne è la prova evidente, se poi si aggiunge anche l'eliminazione in Coppa Promozione per mano del Fiumicino, tutto diventa più complicato. Il difensore biancorosso Valerio Verdini prova ad inquadrare il momento no: «Anche se avremmo voluto vincere, è un pareggio che ci può stare per quello che si è visto in campo. Abbiamo un buon organico, anche se la società non ci ha messo nessuna pressione di risultato. Sono convinto, però, che questa squadra possa stare nelle posizioni di vertice della classifica e magari giocarsi un posto tra le prime tre del girone».

