La Rustica, Spinetti: «Non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto»

La Rustica non è riuscita ad avere la meglio sulla Luiss visto che quest'ultima nel big match ha fatto distanziare la banda di Paolini a sei punti di distanza. Il direttore sportivo Roberto Spinetti dice la sua sulla partita persa: «Non abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per una sfida così importante che avrebbe potuto riaprire totalmente i giochi, considerati anche i risultati delle avversarie. Ma, allo stesso modo, non mi è per niente piaciuta la direzione arbitrale da parte dell’ennesimo arbitro fuori regione: una conduzione casalinga e condita da decisioni assurde, come la concessione del calcio di punizione che dopo pochi minuti ha portato la Luiss sull’1-0 e il successivo inesistente penalty che Apruzzese ha respinto. Inoltre l’arbitro ha consentito ai giocatori di casa di tenere un comportamento molto provocatorio nei confronti dei nostri ragazzi, con tanti “capannelli” e proteste per ogni tipo di decisione e senza prendere i dovuti provvedimenti. Ma al tempo stesso la squadra avversaria si è dimostrata più aggressiva e intensa rispetto alla nostra»

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA