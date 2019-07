© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Rustica riparte. E lo fa da mister Daniele Paolini, giovane tecnico che l’anno scorso (al primo anno di prima squadra) ha portato il gruppo capitolino al quinto posto conclusivo nel girone C di Promozione. Il La Rustica confermerà l’ossatura della vecchia squadra mantenendo giocatori di ottimo livello come il bomber Simonetta, il portiere Apruzzese, l’esterno offensivo Spinetti, il centrocampista Bisogno e i centrali difensivi Verdini e Di Ruzza.Ma ora dal club capitolino trapelano anche i primi importanti arrivi: il doppio colpo porta i nomi dell’esterno difensivo Danilo D’Ambrosio e del regista Roberto Pisapia. Il primo, classe 1988, arriva dall’Atletico Morena con cui ha sfiorato l’approdo ai play off e recentemente ha vinto un campionato di Promozione con la maglia dello Sporting Genzano, mentre il secondo è un classe 1982 e ha giocato col Fonte Meravigliosa. Due innesti di esperienza e qualità per la squadra di Paolini che ha aggiunto anche l’innesto del talentuoso esterno offensivo ex Tor Sapienza Giordano Mancini, classe 1999.