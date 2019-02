La Rustica, Pansera: «Dedico i miei quattro gol alla mia famiglia e ai miei amici»

Nella gara tra Ostiantica e La Rustica è stato il mattatore del match visto che ha segnato quattro gol nel 6-1 finale a favore dei biancorossi. Stiamo parlando dell'attaccante Filippo Pansera, classe 1998, che ha dato il meglio di sè in quest'ultimo incontro. «Non avevo mai segnato nemmeno una doppietta da quando gioco in prima squadra – racconta Pansera – Nelle giovanili, invece, mi capitò di segnare sei reti con la maglia del Santa Maria delle Mole, forse tra i Giovanissimi. Ma chiaramente questa è tutta un’altra storia. Una partita magica in cui ho avuto cinque occasioni e ho segnato quattro volte, mi è riuscito davvero tutto anche se il paragone con Sandro (Simonetta, ndr) non è nemmeno proponibile. La dedica è per i miei amici e per la mia famiglia».

