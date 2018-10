La Rustica, mister Paolini: «Dobbiamo guardare avanti»

La Rustica è stata eliminata al primo turno della Coppa Italia di Promozione ad opera del Fiumicino che ha vinto 4-0 al ritorno dopo che i biancorossi avevano vinto 3-2 sul proprio campo. Il tecnico de La Rustica, Daniele Paolini, spiega l'esito della gara: «Il risultato è decisamente penalizzante per quello che hanno fatto i nostri ragazzi in campo. Avevamo diverse assenze che non devono assolutamente rappresentare un alibi, chi ha giocato lo ha fatto col massimo impegno. Ora è arrivata questa eliminazione dalla Coppa contro un avversario di valore come il Fiumicino, dispiace ma dobbiamo guardare avanti e ripartire lavorando con ancora più forza e determinazione».

