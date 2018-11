La Rustica, Gubinelli: «Vogliamo fare un campionato di vertice»

Nell'undicesima giornata del campionato di Promozione girone C La Rustica soffre ma riesce ad avere la meglio contro il Real Latina per 3-2. La riscossa biancorossa è partita dai piedi di Fabio Gubinelli, autore di una doppietta, e da De Filippo. L'attaccante esterno classe 1989 Fabio Gubinelli commenta il match disputato: «E’ stata una partita dura. Forse siamo entrati in campo con un’eccessiva consapevolezza di essere superiori e il Real Latina, che si è dimostrato una squadra esperta e con buoni giocatori soprattutto davanti, è andato a segno coi primi due tiri in porta. Aver realizzato il gol dell’1-2 in maniera immediata è stato molto importante e ancor più lo è stato essere andati al riposo subito dopo il gol del 2-2». L'attaccante parla inoltre delle ambizioni della società: «Vogliamo fare un campionato di vertice, la classifica attuale testimonia la nostra competitività: possiamo giocarcela alla pari con tutti».

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA