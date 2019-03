La Rustica, Foriglio: «Noi crediamo ai playoff»

Il La Rustica ci crede sempre di più riguardo la zona playoff. La banda di mister Paolini ha avuto la meglio sul Fonte Meravigliosa col punteggio di 2-1 nel match e ora solo cinque punti separano la squadra dal terzo posto occupato dal Fiumicino. «Il nostro gruppo crede ai play off, cercheremo di fare di tutto per conquistarli» dice il terzino classe 2001 Samuel Foriglio che da più di un mese si è preso la titolarità della fascia destra difensiva e non l’ha più mollata. Anche nel match di ieri, il giovane difensore (che nel finale è stato spostato qualche metro più avanti con l’ingresso di De Filippo) ha dato il suo contributo ad una vittoria fondamentale firmata dai gol di Verdini nel primo tempo e di Fabrizi nella ripresa. «Non è stata una partita semplice perché il Fonte Meravigliosa è sicuramente una buona squadra – commenta Foriglio – Abbiamo iniziato bene nel primo tempo e poi dopo il vantaggio abbiamo un po’ rallentato. Nel secondo abbiamo cominciato sempre col piede giusto, poi è arrivato un calcio di rigore che non c’era a rimettere in discussione il risultato. Ma era troppo importante vincere e lo abbiamo fatto»

