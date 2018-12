© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il La Rustica ci crede. La formazione capitolina ha “annusato” la possibilità di poter fare un salto di categoria che insegue da tempo, vista anche una classifica che la vede attualmente al secondo posto a due punti dalla Luiss capolista. In extremis, il direttore sportivo Roberto Spinetti è riuscito a portare a casa un attaccante di grande prospettiva che ha fatto benissimo nella prima parte di stagione. Si tratta di Edoardo Modesti, centravanti classe 1998 proveniente dall’Atletico Morena (tra l’altro club concorrente nella corsa a promozione e play off) con cui ha segnato ben nove reti finora.Un colpo molto importante per una squadra che dieci giorni fa ha perso il suo bomber Simonetta per un infortunio muscolare e che era rimasta col solo Pansera (altro giovane attaccante molto valido, ex Lepanto) in organico. Assieme a Modesti, il La Rustica ha annunciato anche il ritorno del difensore Cicinelli e l’arrivo del giovane centrocampista ex Vicovaro Fabrizi (classe 1999).