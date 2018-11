La Rustica, Bisogno: «La squadra ha una nuova consapevolezza»

Non c'era modo migliore per ripartire. La Rustica di mister Paolini, dopo la confortante vittoria dinanzi ai propri tifosi contro la Luiss, vince la sua seconda partita di fila, in casa del Fonte Meravigliosa per 2-0. Due risultati questi che assicurano alla squadra il terzo posto (17 punti) alle spalle della capolista Fiumicino (20 punti) e della stessa Luiss (19 punti). Il centrocampista Simone Bisogno, classe 1988, giunto a quota 9 goal in campionato, commenta l'ultimo match disputato: «Un’ottima prestazione. Era importante dare continuità al successo ottenuto contro la Luiss su un campo in cui, da quando sono qui al La Rustica, abbiamo sempre sofferto. Tra l’altro abbiamo vinto senza due pezzi importanti come Luca Spinetti e Persia che ormai da tempo sono fuori e che spero rientrino al più presto, ma la squadra ha dato l’impressione di aver acquisito una consapevolezza diversa, soprattutto dopo lo scivolone interno contro l’Ostiantica».

