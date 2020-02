© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il La Rustica prova la fuga. Grazie al 3-1 sul campo della Bf Sport e il contemporaneo scivolone interno del Sant’Angelo Romano contro il Vicovaro, la squadra capitolina comanda il girone B di Promozione con sei punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici (il Riano ha appaiato proprio il Sant’Angelo).«Sul campo dei reatini è stata una gara un po’ strana – dice il giovane tecnico Daniele Paolini – L’abbiamo cominciata molto bene, passando in vantaggio con D’Ambrosio e creando i presupposti per il raddoppio. Purtroppo abbiamo sciupato troppo e un primo campanello d’allarme è arrivato con una traversa dei padroni di casa che poi al quarto d’ora della ripresa hanno pareggiato. A quel punto la squadra non si è disunita e con Spinetti, poco dopo la mezzora, è tornata avanti prima del tris definitivo di Massella».L’allenatore rimane molto prudente sugli “sviluppi” di classifica: «Parlare di fuga è davvero presto. Dietro c’è il Riano che sta benissimo e ha vinto otto gare consecutive, battendo anche noi nello scontro diretto. E poi c’è il Sant’Angelo con cui invece dobbiamo ancora giocare al ritorno. Credo che il campionato si deciderà solo all’ultimo e quindi sappiamo che ci sarà da pedalare ancora». A cominciare dalla sfida del prossimo turno contro il Futbol Montesacro: «Una squadra in lotta per evitare i play out, ma in generale tutte si stanno giocando qualcosa in questo periodo e ogni partita nasconde delle insidie. Basti vedere la striscia positiva del Certosa che sembrava spacciata ed è tornata in corsa per salvezza o play out. Bisogna rimanere sul pezzo»